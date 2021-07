Tokyo in stato di emergenza | Olimpiadi senza gli spettatori

(Di giovedì 8 luglio 2021) A2020 sarà esclusa la predeglia causa dellodidovuto all’epidemia di Covid nel paese I giochi olimpici di2020 si svolgeranno a partire dal 23 luglio 2021. In città fervono i preparativi per la grande manifestazione ma la notizia dell’ultim’ora riguardo la preo meno dei tifosi è un fulmine a ciel sereno. Il presidente giapponese Hoshimoto ha commentato: “E’ un peccato che i Giochi si svolgano con queste limitazioni, chiedo scusa a chi aveva acquii biglietti”. La notizia è davvero ...

ilpost : A circa due settimane dall’inizio delle #Olimpiadi, a #Tokyo è stato reintrodotto lo stato di emergenza - rtl1025 : ?? Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha confermato oggi che il governo dichiarerà un nuovo stato d'emerg… - RaiNews : Il premier ha aperto all'eventualità di una possibile revoca anticipata se la situazione sui contagi dovesse miglio… - MSator : RT @ROBZIK: Stato di emergenza a causa del #COVID per le #Olimpiadi di #Tokyo2020. Tutte le gare previste nella capitale si svolgeranno sen… - fam_cristiana : RT @ROBZIK: Stato di emergenza a causa del #COVID per le #Olimpiadi di #Tokyo2020. Tutte le gare previste nella capitale si svolgeranno sen… -

La situazione epidemiologica ha già convinto il governo giapponese a decretare lodi emergenza sanitaria aper tutta la durata dei Giochi Olimpici, che si terranno dal 23 luglio all'8 ...Crescono i contagi da Covid in Giappone. Le Olimpiadi disi terranno senza tifosi. La decisione è stata presa dopo la dichiarazione dellodi emergenza per il coronavirus, periodo che copre il periodo dei Giochi. Lo hanno affermato gli ...Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante l'incontro svolto ieri pomeriggio allo Stato Maggiore Difesa con la rappresentanza di atleti militari in procinto di partire per le Olimpiadi di ...TOKYO (Giappone) -A sole due settimane dall'inizio dai Giochi Olimpiaci, è arrivata la decisione: "A Tokyo2020 non saranno ammessi spettatori". É quanto emerso dalla riunione a cui hanno presto parte ...