Tokyo 2020 | Giappone verso proroga stato emergenza

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ilprorogherà fino al 22 agosto, coprendo così il periodo di svolgimento delle Olimpiadi di, lodiimposto per contenere la diffusione del cororonavirus. L’annuncio ufficiale da parte del primo ministro Yoshihide Suga è atteso per le prossime ore. La decisione, che potrebbe ridurre o vietare completamente la presenza degli spettatori ai Giochi al via il 23 luglio, segue il continuo aumento di contagi in. Ieri sono stati confermati 920 casi contro i 714 di una settimana fa. Si tratta del numero di contagi più alto da maggio, quando furono superati i mille ...