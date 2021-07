Tokyo 2020, Giappone verso proroga stato emergenza: rischio Giochi a porte chiuse (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Giappone prorogherà fino al 22 agosto, coprendo così il periodo di svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo, lo stato di emergenza imposto per contenere la diffusione del cororonavirus. L’annuncio ufficiale da parte del primo ministro Yoshihide Suga è atteso per le prossime ore. La decisione, che potrebbe ridurre o vietare completamente la presenza degli spettatori ai Giochi al via il 23 luglio, segue il continuo aumento di contagi in Giappone. Ieri sono stati confermati 920 casi contro i 714 di una settimana fa. Si tratta del numero di contagi più alto da maggio, quando furono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilprorogherà fino al 22 agosto, coprendo così il periodo di svolgimento delle Olimpiadi di, lodiimposto per contenere la diffusione del cororonavirus. L’annuncio ufficiale da parte del primo ministro Yoshihide Suga è atteso per le prossime ore. La decisione, che potrebbe ridurre o vietare completamente la presenza degli spettatori aial via il 23 luglio, segue il continuo aumento di contagi in. Ieri sono stati confermati 920 casi contro i 714 di una settimana fa. Si tratta del numero di contagi più alto da maggio, quando furono ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tokyo 2020, Giappone verso proroga stato emergenza Leggi anche Covid, ipotesi Olimpiadi Tokyo a porte chiuse La decisione, che potrebbe ridurre o vietare completamente la presenza degli spettatori ai Giochi al via il 23 luglio, segue il continuo ...

Olimpiadi Tokyo 2020, rischio porte chiuse: è emergenza Covid IL GIORNO Evangelion, le protagoniste partecipano alle Olimpiadi in uno spot spagnolo Manca poco all'inizio delle Olimpiadi e i vari paesi stanno iniziando a pubblicizzare l'evento. In Spagna, i protagonisti di Evangelion partecipano alle gare ...

Olimpiadi Tokyo, torna lo stato di emergenza: oggi si decide sull’ipotesi di gare a porte chiuse Con lo stato di emergenza, i luoghi in cui si svolgeranno le gare di Tokyo 2020 potranno ospitare al massimo 5mila spettatori o il 50% della loro capacità – sempre con un limite massimo di 5mila ...

