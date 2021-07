Tir finisce in un fossato e prende fuoco in autostrada | morto un autotrasportatore

(Di giovedì 8 luglio 2021) Dai primi riscontri, scrive Forlì Today , pare essersi trattato di un'uscita di strada autonoma che non avrebbe coinvolto, dunque, altri veicoli in transito sul trattole.

Forlì,in un fossato e prende fuoco in autostrada: morto un autotrasportatore di 51 anni Durante la scorsa notte, tra mercoledì 7 e giovedì 8 luglio , un uomo ha perso la vita in un ...