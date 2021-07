TikTok vuole entrare nel settore della ricerca del lavoro (Di giovedì 8 luglio 2021) (foto: Unsplash)TikTok sta espandendo il suo raggio d’azione con nuove funzionalità che sono allo studio e l’introduzione di video di durata più lunga. Una delle ultime cose che ci si sarebbe potuti aspettare era però il suo ingresso nel settore della ricerca di lavoro. La popolare app per ragazzi ora infatti consente agli utenti negli Stati Uniti di fare domanda per posizioni lavorative di vario livello, creando un video curriculum di presentazione e taggandolo utilizzando l’hashtag #TikTokResumes. L’iniziativa fa parte di un programma pilota che durerà fino al 31 luglio e che attualmente ... Leggi su wired (Di giovedì 8 luglio 2021) (foto: Unsplash)sta espandendo il suo raggio d’azione con nuove funzionalità che sono allo studio e l’introduzione di video di durata più lunga. Una delle ultime cose che ci si sarebbe potuti aspettare era però il suo ingresso neldi. La popolare app per ragazzi ora infatti consente agli utenti negli Stati Uniti di fare domanda per posizioni lavorative di vario livello, creando un video curriculum di presentazione e taggandolo utilizzando l’hashtag #Resumes. L’iniziativa fa parte di un programma pilota che durerà fino al 31 luglio e che attualmente ...

