The Boys 3: un lungo teaser svela cosa è successo dopo il finale della stagione 2 (Di giovedì 8 luglio 2021) Un video del Vought News Network aggiorna i fan di The Boys sugli eventi accaduti dopo il finale della seconda stagione della serie Amazon. Il primo teaser di The Boys 3 era un po' diverso da ciò che ci saremmo aspettati. Amazon ha diffuso infatti un video lungo cinque minuti, proveniente dal fictional Vought News Network, in cui viene riepilogato cosa è successo dopo il cliffhanger della stagione 2. L'adattamento di Amazon Prime Video ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021) Un video del Vought News Network aggiorna i fan di Thesugli eventi accadutiilsecondaserie Amazon. Il primodi The3 era un po' diverso da ciò che ci saremmo aspettati. Amazon ha diffuso infatti un videocinque minuti, proveniente dal fictional Vought News Network, in cui viene riepilogatoil cliffhanger2. L'adattamento di Amazon Prime Video ...

Advertising

GianlucaOdinson : The Boys 3, quando potrebbe uscire la nuova stagione della serie Amazon? - m76photografer : RT @VirginRadioIT: Buongiorno Rockers! #StayRock - 3cinematographe : È stato rilasciato il primo teaser della stagione 3 di The Boys, il quale rivela cosa è successo dopo il cliffhange… - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Buongiorno Rockers! #StayRock - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Boys 3: un lungo teaser svela cosa è successo dopo il finale della stagione 2 -