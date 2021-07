'Territorio, giovani e vivaio', il Volley club si affida al nuovo allenatore e direttore sportivo (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Volley club Cesena comunica di aver affidato il ruolo di direttore sportivo e primo allenatore della serie B1 femminile per il prossimo triennio a Cristiano Lucchi. VIDEO - Il nuovo mister si ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 8 luglio 2021) IlCesena comunica di averto il ruolo die primodella serie B1 femminile per il prossimo triennio a Cristiano Lucchi. VIDEO - Ilmister si ...

Advertising

F_DeMicheli : Congratulazioni a #ElisabettaMaggini, neo presidente del gruppo giovani di #AnceRoma @ACER_Roma, prima donna alla g… - SA_Casilina : RT @LazioInnova: ?Mercoledì 14 luglio ore 10 ?Dalla Conferenza sul futuro dell'Europa al PNRR: le sfide della Next Generation EU ??Si parler… - LazioInnova : ?Mercoledì 14 luglio ore 10 ?Dalla Conferenza sul futuro dell'Europa al PNRR: le sfide della Next Generation EU ??Si… - SIENANEWS : Intenso e accorato l'appello finale dell'intervento: 'Confidiamo che le Istituzioni si ricordino sempre dell’essenz… - TavoloGiovani : @DorisCiliberti: abbiamo tanti servizi gratuiti per le startup che vogliono svilupparsi nel nostro territorio… -