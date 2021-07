Tennis, Flavia Pennetta annuncia una nuova gravidanza (Di giovedì 8 luglio 2021) Flavia Pennetta annuncia su social di essere incinta per la terza volta. L’ex Tennista azzurra ha comunicato la gravidanza attraverso il suo profilo twitter in cui ha cita di non sapere ancora se sarà un maschio o una femmina. La moglie di Fabio Fognini, impegnato negli ultimi giorni a Wimbledon e pronto per rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha scritto sul proprio profilo Instagram: “Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 luglio 2021)su social di essere incinta per la terza volta. L’exta azzurra ha comunicato laattraverso il suo profilo twitter in cui ha cita di non sapere ancora se sarà un maschio o una femmina. La moglie di Fabio Fognini, impegnato negli ultimi giorni a Wimbledon e pronto per rappresentare l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha scritto sul proprio profilo Instagram: “Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. IO VI AMO! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Flavia Flavia Pennetta è incinta/ Fabio Fognini ancora papà: l'annuncio via social ...e pure non vediamo l'ora di conoscere il prossimo/la prossima erede della coppia del tennis ... benchè Pennetta e Fognini si siano sempre detti desiderosi di avere una grande famiglia, pure Flavia ...

Tre è il numero perfetto! La famiglia Fognini si allarga: Flavia Pennetta annuncia la sua nuova gravidanza Un dolcissimo annuncio arriva dal mondo del tennis azzurro. Flavia Pennetta ha comunicato oggi sui social la sua nuova gravidanza. L'ex campionessa italiana, vincitrice degli US Open 2015, ha annuciato di essere nuovamente in dolce attesa e che,...

Tennis, Flavia Pennetta annuncia una nuova gravidanza OA Sport Tennis, Flavia Pennetta annuncia una nuova gravidanza Federico e Farah sono i due piccoli, l’ultima nata nel 2019. Flavia Pennetta si è ritirata dal mondo del tennis nel 2015, stagione in cui vinse gli US Open contro l’amica Roberta Vinci in una finale ...

Flavia Pennetta aspetta il terzo figlio: “Non vediamo l’ora di conoscerti” Flavia Pennetta ha annunciato che diventerà mamma per la terza volta. L’atleta, sposata con il tennista Fabio Fognini, ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui si intravede la pancia che i piccoli ...

