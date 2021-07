Tencent sta utilizzando il riconoscimento facciale per limitare il tempo di gioco dei minori in Cina

(Di giovedì 8 luglio 2021)Games ha lanciato una nuova iniziativa inche obbliga i giocatori a sottoporsi a una scansione digitale del volto per verificare che non siano minorenni. Questo è lo sforzo dell'azienda per conformarsi al governo cinese nel suo tentativo di frenare la dipendenza da videogiochi tra i. Il software utilizza l'intelligenza artificiale per determinare se i giocatori stanno tentando di ingannare il sistema. Questo viene applicato a tutti i giochitra le 22:00 e le 08:00. L'uso dell'intelligenza artificiale consentirà al sistema di rilevare i giocatori che utilizzano trucchi per aggirare il controllo, ...

Per non prendere altre batoste come la moratoria normativa sulle licenze di nuovi giochi del 2018, giocando d'anticipo progettando un sistema che chiama "Midnight Patrol", la pattuglia... Il sito sixhtone.com ha dichiarato che oggi è stata attivata una tecnologia di riconoscimento facciale connesso a un database pubblico che identifica in poco tempo chi sta giocando a cosa. Produce anche il gioco mobile più popolare del paese, Honor of Kings (un MOBA ispirato a League of Legends), che è stato il gioco mobile con il maggior incasso nel 2019 e nel 2020.