Temptation Island, Tommaso e Valentina sono tornati insieme? La foto su WhatsApp della coppia parla chiaro (Di giovedì 8 luglio 2021) Tommaso e Valentina sono la prima coppia ad aver abbandonato Temptation Island a sole due puntate dell’inizio della trasmissione. Lei 40 anni e lui 21, avevano fatto discutere sin dal primo giorno. LEGGI ANCHE:– Temptation Island, cosa dichiara la tentatrice Giulia su Tommaso: le sue parole dopo l’uscita del ragazzo dal programma Https://instagram.com/deianiramarzanofficial Quasi inaspettatamente Tommaso ha tradito Valentina baciando Giulia, una delle tentatrici del reality: lui e ... Leggi su funweek (Di giovedì 8 luglio 2021)la primaad aver abbandonatoa sole due puntate dell’iniziotrasmissione. Lei 40 anni e lui 21, avevano fatto discutere sin dal primo giorno. LEGGI ANCHE:–, cosa dichiara la tentatrice Giulia su: le sue parole dopo l’uscita del ragazzo dal programma Https://instagram.com/deianiramarzanofficial Quasi inaspettatamenteha traditobaciando Giulia, una delle tentatrici del reality: lui e ...

Advertising

petra_balducci : RT @tomlinsoph_: 'ma colleghiamoci con Harry e Olivia, che oggi hanno fatto la loro prima esterna qui a temptation island' - ilmatrix_77 : @Sonnyb0y10 @capuanogio Mi scusi, ma mi consenta di dirle che non mi aggrada dialogare con gli ascolani e con gli a… - revivalouis : non mia madre che mi manda i video reaction di temptation island degli youtubers sto male - alsosomeman : siamo tutti d'accordo che Temptation Island è cringe ma si guarda per ridere del cringe? vi prego mi fa scassare so… - Novella_2000 : Spuntano foto dal passato di Valentina: com’era prima di partecipare a #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island: "Sono sconvolta dalla psicologia di Tommaso Eletti", parla un'ex gieffina Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno deciso di chiudere la loro storia d'amore e lasciare da soli il villaggio di Temptation Island . A commentare la coppia e, in particolar modo, il comportamento del giovane romano ci ha pensato l'ex gieffina Guenda Goria . Guenda Goria critica duramente Tommaso Eletti di ...

Temptation Island, Valentina e Tommaso hanno preso in giro Mediaset? La clamorosa indiscrezione dopo tradimento e falò Sembra davvero un nuovo colpo di scena: a Temptation Island , Tommaso e Valentina sono tornati insieme. Stiamo parlando della coppia che 'scotta' e che ha fatto discutere tutti dopo lo show di gelosia medievale di Tommaso (che ha 20 anni meno ...

Temptation Island, le coppie più famose: che fine hanno fatto IL GIORNO Temptation Island, Tommaso e Valentina sono tornati insieme? La foto su WhatsApp Tommaso e Valentina sono la prima coppia ad aver abbandonato Temptation Island, un indizio sui social però fa pensare che i due siano tornati di nuovo insieme Temptation ...

Georgette Polizzi smaschera Malika Chalhy: il retroscena su Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi Georgette Polizzi commenta Malika Chalhy Nelle scorse ore, a “Il Bianco e Il Nero” di Gabriele Parpiglia, l’ex concorrente di Temptation Island Georgette Polizzi è intervenuta sulla questione, ...

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno deciso di chiudere la loro storia d'amore e lasciare da soli il villaggio di. A commentare la coppia e, in particolar modo, il comportamento del giovane romano ci ha pensato l'ex gieffina Guenda Goria . Guenda Goria critica duramente Tommaso Eletti di ...Sembra davvero un nuovo colpo di scena: a, Tommaso e Valentina sono tornati insieme. Stiamo parlando della coppia che 'scotta' e che ha fatto discutere tutti dopo lo show di gelosia medievale di Tommaso (che ha 20 anni meno ...Tommaso e Valentina sono la prima coppia ad aver abbandonato Temptation Island, un indizio sui social però fa pensare che i due siano tornati di nuovo insieme Temptation ...Georgette Polizzi commenta Malika Chalhy Nelle scorse ore, a “Il Bianco e Il Nero” di Gabriele Parpiglia, l’ex concorrente di Temptation Island Georgette Polizzi è intervenuta sulla questione, ...