Temptation Island 2021 | Tommaso e Valentina di nuovo insieme? Ecco cosa sta succedendo

(Di giovedì 8 luglio 2021) Hanno fatto parlare tanto e hanno scatenato non poche polemiche, una delle coppie della nuova edizione di. Lui 21 anni, lei 40,da un anno e sette mesi hanno partecipato al viaggio nei sentimenti perchéha ‘una gelosia morbosa, patologica nei miei confronti. Non posso fare nulla’ – aveva spiegatonel video di presentazione. Ma ase all’iniziosembrava fedele e innamorato della sua ragazza, poi tutto è cambiato quando ha conosciuto ...

L'estate dello stesso anno sbarca in Sardegna, per prender parte a2021, come una delle single tentatrici. Insieme a lei altri volti noti come Davide Basolo e Luca Mancini. A ...Intanto il pubblico potrà godere anche delle puntate inedite di un altro format di successo pensato dalla regina della tv: lo show dei sentimenti. Il dating show va in onda dal ...Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti si sono lasciati definitivamente? Una risposta della tentatrice Giulia ha chiarito i dubbi dei fan.Scopriamo la tentatrice di Temptation Island 2021, chi è Giuly Mastrantoni: biografia, età, vita privata, fidanzato e Instagram.