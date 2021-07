Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 1 al 7 maggio 2021: Un misterioso fantasma al Furstenhof (Di giovedì 8 luglio 2021) Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 1 al 7 maggio 2021 promettono momenti di tensione al Fürstenhof: dopo lo spavento iniziale Ariane confida a Christoph che la mina era solo uno scherzo e l’uomo può quindi togliere il piede. A tenere tutti con il fiato sospeso ci sarà anche un misterioso fantasma che sembra aggirarsi per le stanze, creando apprensione tra gli ospiti dell’hotel. anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 1 al 7 maggio 2021 Lucy racconta a Joell che l’hotel è ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 8 luglio 2021) Ledidal 1 al 7promettono momenti di tensione al Fürstenhof: dopo lo spavento iniziale Ariane confida a Christoph che la mina era solo uno scherzo e l’uomo può quindi togliere il piede. A tenere tutti con il fiato sospeso ci sarà anche unche sembra aggirarsi per le stanze, creando apprensione tra gli ospiti dell’hotel., trame puntate dal 1 al 7Lucy racconta a Joell che l’hotel è ...

