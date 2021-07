Televisori con lo sconto. Si potrà acquistare un nuovo apparecchio tv (compatibile (Di giovedì 8 luglio 2021) Per verificare la compatibilità dei propri apparecchi con i nuovi standard, si può consultare il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Leggi su leggo (Di giovedì 8 luglio 2021) Per verificare la compatibilità dei propri apparecchi con i nuovi standard, si può consultare il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.

Advertising

tito_ri : RT @federico_bosco: Quindi fatemi capire, buttiamo una montagna di televisori che funzionano per sostituirli con televisori dotati di una n… - FreeRyder4 : RT @federico_bosco: Quindi fatemi capire, buttiamo una montagna di televisori che funzionano per sostituirli con televisori dotati di una n… - comecassandra1 : RT @federico_bosco: Quindi fatemi capire, buttiamo una montagna di televisori che funzionano per sostituirli con televisori dotati di una n… - Stefyndq : RT @federico_bosco: Quindi fatemi capire, buttiamo una montagna di televisori che funzionano per sostituirli con televisori dotati di una n… - capt_miki : RT @federico_bosco: Quindi fatemi capire, buttiamo una montagna di televisori che funzionano per sostituirli con televisori dotati di una n… -