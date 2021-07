“Telesia for Peoples”, tra i premiati c’è il neo Questore di Milano Petronzi (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTra i premiati del “Telesia for Peoples” di quest’anno c’è il dottor Giuseppe Petronzi, neo Questore di Milano. L’alto dirigente sarà ospite della ottava edizione del “Telesia for Peoples”, in programma dal 23 al 25 luglio nelle Terme di Telese (Benevento), evento promosso dall’Associazione italoamericana no profit “Icosit”. Scopo della manifestazione, cui si accede gratuitamente e nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTra idel “for” di quest’anno c’è il dottor Giuseppe, neodi. L’alto dirigente sarà ospite della ottava edizione del “for”, in programma dal 23 al 25 luglio nelle Terme di Telese (Benevento), evento promosso dall’Associazione italoamericana no profit “Icosit”. Scopo della manifestazione, cui si accede gratuitamente e nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i ...

Premio "Telesia for Peoples" al sannita Giuseppe Petronzi, neo questore di Milano - NTR24 : Dal 23 al 25 luglio torna il 'Telesia for Peoples'. Tra i premiati il dottor Francesco Zambon

Ultime Notizie dalla rete : Telesia for Telese Terme, torna il "Telesia for Peoples". Tra premiati Francesco Zambon Benevento . Nella convinzione che nel post Covid il ritorno alla normalità non può prescindere dalla cultura, per l'ottavo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare 'Telesia for Peoples', l'evento nato da un'idea dell'Associazione italoamericana 'Icosit'. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme e della Provincia di Benevento, si ...

Il premio 'Telesia for Peoples' a Francesco Zambon Per l'ottavo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare "Telesia for Peoples", l'evento nato da un'idea dell'Associazione italoamericana "Icosit". La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme e della Provincia di Benevento, si ...

Premio “Telesia for Peoples” al sannita Giuseppe Petronzi, neo questore di Milano NTR24 Spinea d’assalto con Fantinato Telesi e Pasha Sono già 7 i rinforzi dello Spinea in Serie D. C’è l'accordo con gli attaccanti Stefano Fantinato )1992) dall'Union Feltre, Patrick Pasha dall'Este (2000) e Giacomo Tamponi dal Caldiero Terme (2001),e ...

San Salvatore Telesino: Abitabile attacca su ambiente, verde pubblico e beni culturali "La tutela dell'ambiente, la salvaguardia del verde pubblico, la valorizzazione dei beni culturali ed una sana pianificazione territoriale ...

