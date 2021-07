Tavares fuga i dubbi degli analisti sui ritardi di Stellantis Successo del piano sull' elettrico grazie alle sinergie

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 9 luglio 2021) Nonostante l’eredità Fcaa svolta green, su cui il gruppo non ha spinto come i competitor,non è assolutamente in ritardo’elettrificazione dei futuri modelli. Ilstrategico dell’del quarto gruppo automobilistico mondiale appena presentato da Carlosconvince glifinanziari che seguono il titolo e che, mentre gli investitori sono tornati a comprare le azionia Piazza Affari (+2,23%% a metà seduta con il titolo scambiato a 16,39 euro l’uno), hanno confermato i propri giudizi positivi sul gruppo, ...