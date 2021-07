Tagliate le gambe alla Giustizia. Impossibile fare i maxi-processi. Parla l’ex assessore alla Legalità di Roma, Sabella: “Messa una spada di Damocle sulla testa dei magistrati” (Di giovedì 8 luglio 2021) “Mettere una spada di Damocle sui magistrati che devono definire entro determinati tempi il processo non è una cosa che può andare bene”. Il magistrato ed ex assessore capitolino alla Legalità al tempo della giunta Pd di Marino, Alfonso Sabella, non ha peli sulla lingua nel confermare l’impressione che la riforma del processo penale non sarà capace di risolvere tutti i problemi della Giustizia. Domani (oggi per chi legge, ndr) arriva in Consiglio dei ministri la riforma del processo penale. Uno dei temi più delicati è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) “Mettere unadisuiche devono definire entro determinati tempi il processo non è una cosa che può andare bene”. Il magistrato ed excapitolinoal tempo della giunta Pd di Marino, Alfonso, non ha pelilingua nel confermare l’impressione che la riforma del processo penale non sarà capace di risolvere tutti i problemi della. Domani (oggi per chi legge, ndr) arriva in Consiglio dei ministri la riforma del processo penale. Uno dei temi più delicati è ...

