Tadej Pogacar parteciperà alla Vuelta a España! Tentativo di doppietta dopo il Tour de France?

(Di giovedì 8 luglio 2021)anchedi Spagna 2021, in programma dal 14 agosto al 5 settembre. La UAE Emirates ha ufficialmente confermato che lo sloveno sarà al via dell’ultima grande corsa a tappe della stagione. Il fuoriclasse balcanico ha vinto ilde2020 e sta attualmente indossando la maglia giGrande Boucle, con più di cinque minuti di vantaggio sugli immediati inseguitori in classifica generale. Il 22enne punterà al successo anche in terra iberica,il terzo posto ottenuto nel 2019 ...

Advertising

STnews365 : Pogacar farà anche la Vuelta Espana 'Nei programmi di Tadej c’è la Vuelta ma adesso siamo concentrati sul Tour e su… - infoitsport : Tour de France 2021, Tadej Pogacar meno brillante rispetto alle Alpi, ma la corsa non è riaperta - infoitsport : Tour de France 2021, Tadej Pogacar: 'Mi sono 'incrinato'. È stata una giornata durissima, ma sto bene' - _DAGOSPIA_ : LA STORIA DEL NUOVO BABY FENOMENO DEL CICLISMO TADEJ POGACAR, MAGLIA GIALLA AL TOUR DE FRANCE CHE...… - LotfiMekedem : RT @RaiNews: Quarta la maglia gialla Tadej #Pogacar, che resta al comando della classifica generale #TourDeFrance2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Tadej Pogacar

E SFIDA GANNA A CRONOMETROSOFFRE, MA IL PRIMATO NON E' IN DISCUSSIONE CHI E' JONAS VINGEGAARD, L'UOMO CHE HA STACCATOIN SALITA: 'MI SONO INCRINATO. GIORNATA ...ha la capacità di capire la situazione e non farsi trascinare dal vento danese sul Monte Ventoso. Lo sloveno si lascia per un momento andare per poi riprendersi come un aquilone e ...Tadej Pogacar parteciperà anche alla Vuelta di Spagna 2021, in programma dal 14 agosto al 5 settembre. La UAE Emirates ha ufficialmente confermato che lo sloveno sarà al via dell'ultima grande corsa a ...ABBIGLIAMENTO \| 08/07/2021 \| 12:54. Dopo il Tour de France, Tadej Pogacar disputerà anche la Vuelta España. Lo ha confermato il team manager della UAE Emirates Joxean Fernandez ...