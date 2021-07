Tabellone femminile Wimbledon 2021 | Barty guida il seeding | presenti tre italiane

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ilprincipaledi, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Fari puntati su Ashleigh, che parte in pole position col primo seed, a maggior ragione in seguito al forfait di Simona Halep: la detentrice del titolo, conquistato due anni fa, era la seconda testa di serie. Serena Williams, sconfitta proprio in finale dalla rumena, sarà la testa di serie numero 7, mentre il numero 6 appartiene a Iga Swiatek. Poi ovviamente le nostre tre: Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan hanno tanta voglia di fare bella figura sull’erba ...

Advertising

SuperTennisTv : Tutto pronto per le semifinali del tabellone femminile di ?? #Wimbledon: ????Barty ?? Kerber???? ????Pliskova ?? Sabalenka… - 1000alex0001 : RT @InteBNLdItalia: Semifinali del tabellone femminile di ?? #Wimbledon: ????Barty ?? Kerber???? ????Pliskova ?? Sabalenka ???? Chi arriverà a gioca… - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: Semifinali del tabellone femminile di ?? #Wimbledon: ????Barty ?? Kerber???? ????Pliskova ?? Sabalenka ???? Chi arriverà a gioca… - InteBNLdItalia : Semifinali del tabellone femminile di ?? #Wimbledon: ????Barty ?? Kerber???? ????Pliskova ?? Sabalenka ???? Chi arriverà a g… - DanieleSportapp : Su #SportApp il punto sul tabellone femminile di #wimbledon2021 a cura di Paolo Rossi. In attesa di scoprire i semi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone femminile

oktennis

In campo 11 formazioni, sette nel torneo degli uomini e quattro in quello, quest'ultimo a ... Dall'altro lato delJunior Fasano, Halikada e la compagine "B" di Ventimiglia. Anche in ...... soprattutto perché c'è la forte sensazione che sia parecchio complesso definire una favorita d'obbligo: nella parte alta avremo Barty Kerber , nella metà bassa delci sarà invece ...Diretta Wimbledon 2021 streaming video tv: orario e risultato live di Barty Kerber e Karolina Pliskova Sabalenka, le due semifinali femminili a Londra.Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.