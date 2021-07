Sudafrica: si è costituito l'ex presidente Zuma (Di giovedì 8 luglio 2021) L'ex presidente Sudafricano Jacob Zuma si è costituito. Condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio, Zuma, "ha deciso di rispettare l'ordine di arresto. Si sta recando in una struttura correttiva", ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) L'exno Jacobsi è. Condannato a 15 mesi di carcere per oltraggio,, "ha deciso di rispettare l'ordine di arresto. Si sta recando in una struttura correttiva", ...

