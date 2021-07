Stop alle zanzare: 3 rimedi naturali (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli spray anti zanzare e gli zampironi in commercio funzionano, ma in alcuni casi rilasciano sostanze dannose. Gli oli essenziali, da sempre ottimi alleati contro gli insetti, se applicati bene non danno problemi. Scopriamo come usarli anche per lenire le punture Le zanzare ce la mettono tutta per rendere meno piacevoli le nostre serate e nottate estive, sia in casa che all’aria aperta. Questi fastidiosi insetti sembrano amare più alcune persone rispetto ad altre. Ad esempio, chi produce più anidride carbonica e acido lattico. E questo succede se si è in sovrappeso oppure si corre o si fa sport all’aperto. Inoltre, pungono di più chi ha ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Gli spray antie gli zampironi in commercio funzionano, ma in alcuni casi rilasciano sostanze dannose. Gli oli essenziali, da sempre ottimiati contro gli insetti, se applicati bene non danno problemi. Scopriamo come usarli anche per lenire le punture Lece la mettono tutta per rendere meno piacevoli le nostre serate e nottate estive, sia in casa che all’aria aperta. Questi fastidiosi insetti sembrano amare più alcune persone rispetto ad altre. Ad esempio, chi produce più anidride carbonica e acido lattico. E questo succede se si è in sovrappeso oppure si corre o si fa sport all’aperto. Inoltre, pungono di più chi ha ...

Advertising

matteosalvinimi : Aspetto tutti ai gazebo in Piazza o nei comuni a firmare per i #referendumgiustizia: certezza della pena, responsab… - LegaSalvini : #REFERENDUMGIUSTIZIA, SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, STOP ALLE PORTE GIREVOLI PER RUOLI E FUNZIONI Vieni a firmare ai… - RenataB05888648 : RT @Massimo131261: Firenze: stop alle carrozze turistiche trainate da cavalli - Firma la petizione! - Alfonso39487669 : RT @Enrico__Costa: Qualcosa mi dice che lo stop alla prescrizione di M5S sta finendo in soffitta e sta per nascere una riforma del processo… - generacomplotti : RT @primocanale: Stop alle fake news che rallentano la campagna vaccinale, giovedì focus su Primocanale con il commissario Figliuolo https… -