Stellantis, investirà 30 mld euro nell'elettrico entro il 2025 (Di giovedì 8 luglio 2021) Stellantis rafforza l'elettrificazione e "punta a margini di profitto operativo rettificati a due cifre sostenibili nel medio termine". In particolare, il gruppo investire "oltre 30 miliardi di euro ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021)rafforza l'elettrificazione e "punta a margini di profitto operativo rettificati a due cifre sostenibili nel medio termine". In particolare, il gruppo investire "oltre 30 miliardi di...

iBrokerIT : BREAKING NEWS: Stellantis investirà più di 30 miliardi di euro fino al 2025 per elettrificare la linea di veicoli.… - _elysun : RT @rtl1025: ?? '#Stellantis investirà oltre 30 miliardi entro 2025 in elettrificazione e software mantenendo efficienza, in particolare inv… - rtl1025 : ?? '#Stellantis investirà oltre 30 miliardi entro 2025 in elettrificazione e software mantenendo efficienza, in part… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis investirà Stellantis EV Day - A Termoli la gigafactory italiana, nel 2024 debutta 'Alfa e - Romeo' ... per dirla con le parole di Thierry Koskas, direttore vendite e marketing di Stellantis. 'Un altro ... Questa rivoluzione investirà ovviamente i singoli marchi: 'Entro il 2028 tutta la gamma europea ...

