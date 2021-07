Stellantis EV Day - Gigafactory a Termoli | nel 2024 la prima Alfa elettrica e nuove Fiat a batterie

(Di giovedì 8 luglio 2021) "Quattro piattaforme dedicate con autonomie comprese tra i 500 e gli 800 chilometri, cinquee oltre 260 GWh di capacità complessiva. Oltre a Francia e Germania, abbiamo raggiunto l'accordo con il governo italiano per aprire la terza a". Così, in apertura dell'EV Day di, l'ad Carlos Tavares ha annunciato che la fabbrica molisana di FCA sarà convertita per produrreper auto elettriche. Nei prossimi anni, infatti, i vari marchi del gruppo punteranno tutto sull'elettrificazione: nel, per esempio, l'Romeo lancerà il suo primo modello 100% ...

Lo ha detto oggi Carlos Tavares l'amministratore delegato di(il gruppo nato dall'unione tra Fca e i francesi di Psa, ndr ), aprendo l'EVdedicato alla strategia del gruppo per l'...- 3,35% negativa nonostante il miglioramento della guidance sui margini di profitto ... Il gruppo oggi impegnato nell'evento EV2021 ha comunicato che investirà oltre 30 miliardi di ...“L’Ugl ne prende atto di come annunciato durante l’EV Day dell’8 luglio che il fabbisogno di batterie e componenti per EV di Stellantis sarà soddisfatto grazie a un totale di cinque Gigafactory in Eur ...L'atteso EV Day 2021 è stata l'occasione per Stellantis di anticipare buona parte dei suoi programmi di elettrificazioni. Tra i progetti in cantiere c'è anche ...