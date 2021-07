Stellantis EV Day: entro il 2028 Opel sarà 100% elettrica. E nel 2024 arriva la Alfa e-Romeo (Di giovedì 8 luglio 2021) “entro il 2026 avremo un costo totale di esercizio uguale a quello dei modelli termici, senza la necessità di incentivi pubblici”. Ne è convinto Thierry Koskas, direttore vendite e marketing di Stellantis. E questa previsione fa anche da architrave a tutta la strategia industriale del gruppo Stellantis per il prossimo decennio, la stessa che passa pure per Termoli, dove verrà realizzata la terza delle Gigafactory – i maxi complessi industriali dedicati all’assemblaggio di batterie per veicoli elettrici – della multinazionale, che si aggiungerà a quelle di Germania e Francia. Il tutto, dal punto di vista del prodotto, ruoterà attorno a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) “il 2026 avremo un costo totale di esercizio uguale a quello dei modelli termici, senza la necessità di incentivi pubblici”. Ne è convinto Thierry Koskas, direttore vendite e marketing di. E questa previsione fa anche da architrave a tutta la strategia industriale del gruppoper il prossimo decennio, la stessa che passa pure per Termoli, dove verrà realizzata la terza delle Gigafactory – i maxi complessi industriali dedicati all’assemblaggio di batterie per veicoli elettrici – della multinazionale, che si aggiungerà a quelle di Germania e Francia. Il tutto, dal punto di vista del prodotto, ruoterà attorno a ...

