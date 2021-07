Stellantis EV Day - A Termoli la gigafactory italiana

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 8 luglio 2021) "Quattro piattaforme dedicate con autonomie comprese tra i 5 e gli 800 chilometri, cinque gigafactories e oltre 260 GWh di capacità complessiva. Oltre a Francia e Germania, abbiamo raggiunto l'accordo con il governo italiano per aprire la terza a". Così l'ad Carlos Tavares in apertura dell'EV Day di. Nel grande aggiorno degli annunci sul futuro elettrico della consociata nata dalla fusione tra Psa e Fca il messaggio chiave è stato comunicato con chiarezza: il mondo, o per meglio dire i clienti, sono ormai pronti ad abbracciare le zero emissioni "senza cambiare le loro abitudini di utilizzo", per dirla con le parole di Thierry Koskas, ...