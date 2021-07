Stellantis, a Termoli la gigafactory italiana del gruppo (Di giovedì 8 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Sarà realizzata a Termoli la gigafactory di Stellantis in Italia. L'annuncio è arrivato da Carlos Tavares, Ceo del gruppo, durante l'EV Day. “L'identificazione dell'impianto powertrain di Termoli rappresenta una scelta coerente nel contesto del percorso di Stellantis verso la completa transizione energetica, sulla scia di quanto annunciato per Douvrin in Francia e per Kaiserslautern in Germania”, spiega un portavoce del gruppo. Stellantis sta lavorando con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Sarà realizzata aladiin Italia. L'annuncio è arrivato da Carlos Tavares, Ceo del, durante l'EV Day. “L'identificazione dell'impianto powertrain dirappresenta una scelta coerente nel contesto del percorso diverso la completa transizione energetica, sulla scia di quanto annunciato per Douvrin in Francia e per Kaiserslautern in Germania”, spiega un portavoce delsta lavorando con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica ...

