Stefania Orlando batte la Orlando | nuova opinionista del GF Vip?

(Di giovedì 8 luglio 2021) Adriana Volpe seconda scelta di Alfonso Signorini? Le parole di, terza classificata dell’ultima edizione del reality show, non lascerebbero molto spazio al dubbio: il conduttore avrebbe contattato prima lei per offrirle il ruolo di. La Volpe resta spiazzata., volontariamente o meno, ridimensiona il ruolo di Adriana Volpe nella prossima edizione del Grande Fratello. La ex concorrente del reality più spiato d’Italia, diventata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

è in un momento d'oro. Dopo il Grande Fratello Vip torna alla Rai, come concorrente di Tale e Quale Show . Ed è in splendida forma, il tempo per lei sembra non passare. 'Sono una ...Difatti, in una recente intervista rilasciata al settimanale 'Oggi' diretto da Umberto Brindani, ha rivelato di aver ricevuto la proposta da parte del conduttore di diventare ...Molti hanno sperato fino all’ultimo che Stefania Orlando fosse la nuova opinionista del GF Vip 6, ma purtroppo non sarà così. La ex gieffina ha da poco dichiarato che il ruolo le è stato offerto, ma ...Difatti Stefania Orlando, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, ha rivelato di aver ricevuto la proposta da parte del conduttore di diventare ...