Stato emergenza a Tokyo da 12 luglio. Pubblico Olimpiadi a rischio (Di giovedì 8 luglio 2021) Il premier giapponese Yoshihide Suga ha annunciato che lo Stato di emergenza legato alla pandemia di coronavirus entrerà in vigore a Tokyo dal 12 luglio fino al 22 agosto a causa dell'aumento dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 luglio 2021) Il premier giapponese Yoshihide Suga ha annunciato che lodilegato alla pandemia di coronavirus entrerà in vigore adal 12fino al 22 agosto a causa dell'aumento dei ...

