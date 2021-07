Statale della Val Gardena chiusa al traffico causa caduta massi: ripristino entro venerdì sera (Di giovedì 8 luglio 2021) A causa delle forti raffiche di vento, nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, numerosi alberi sono stati sradicati e sono caduti sulla strada Statale 242 della Val Gardena insieme a molto materiale e sassi.Di conseguenza la strada tra Ponte Gardena e Pontives è stata chiusa al traffico. Il Servizio strade Salto-Sciliar sta attualmente coordinando i lavori di sgombero e di messa in sicurezza dell’arteria stradale. “I lavori sono in pieno svolgimento allo scopo di riaprire la strada al traffico, a corsia unica, entro i prossimi ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 8 luglio 2021) Adelle forti raffiche di vento, nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 luglio, numerosi alberi sono stati sradicati e sono caduti sulla strada242Valinsieme a molto materiale e sassi.Di conseguenza la strada tra Pontee Pontives è stataal. Il Servizio strade Salto-Sciliar sta attualmente coordinando i lavori di sgombero e di messa in sicurezza dell’arteria stradale. “I lavori sono in pieno svolgimento allo scopo di riaprire la strada al, a corsia unica,i prossimi ...

