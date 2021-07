Spoleto Festival: tra musica e teatro omaggio a Dante con abiti firmati Armani (Di giovedì 8 luglio 2021) Partono oggi al Festival di Spoleto (la programmazione prosegue fino all’11 luglio) un ciclo di appuntamenti e approfondimenti tra letture, teatro, musica per celebrare i settecento anni dalla scomparsa del sommo poeta. Il progetto si inaugura alle ore 19 a San Simone, con lo spettacolo Divina Commedia: la prima giornata di Piero Maccarinelli, in scena fino al 10 luglio per quattro recite (venerdì 9 luglio alle ore 16 e alle ore 21.30, sabato 10 luglio alle ore 16). Con Fausto Cabra, Massimo De Francovich, Luca Lazzareschi e Manuela Mandracchia, che vestono gli abiti realizzati da Giorgio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Partono oggi aldi(la programmazione prosegue fino all’11 luglio) un ciclo di appuntamenti e approfondimenti tra letture,per celebrare i settecento anni dalla scomparsa del sommo poeta. Il progetto si inaugura alle ore 19 a San Simone, con lo spettacolo Divina Commedia: la prima giornata di Piero Maccarinelli, in scena fino al 10 luglio per quattro recite (venerdì 9 luglio alle ore 16 e alle ore 21.30, sabato 10 luglio alle ore 16). Con Fausto Cabra, Massimo De Francovich, Luca Lazzareschi e Manuela Mandracchia, che vestono glirealizzati da Giorgio ...

