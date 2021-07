Spice Girls, 25 anni di scandali e successi (Di giovedì 8 luglio 2021) Le Spice Girls festeggiano i 25 anni dell'uscita del loro primo singolo Wannabe, che le proiettò nell'universo pop facendo di loro uno dei gruppi femminili più amati al mondo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Lefesteggiano i 25dell'uscita del loro primo singolo Wannabe, che le proiettò nell'universo pop facendo di loro uno dei gruppi femminili più amati al mondo

Ultime Notizie dalla rete : Spice Girls Spice Girls, 25 anni dopo "Wannabe": da Geri scrittrice a Emma alle prese con la maternità, ecco che fine hanno fatto le 5 cantanti Viene difficile crederci, ma sono già passati 25 anni: l'8 luglio del 1996 usciva "Wannabe" , singolo che ha lanciato le Spice Girls portandole al successo mondiale. Le cinque vulcaniche cantanti inglesi, al grido di "girl power" e "spice up your life", sono diventate una delle formazioni pop più iconiche di sempre, ...

Spice Girls , 25 anni di scandali e successi Se esistesse una classifica dei gesti più iconici compiuti dalle pop star mondiali, il primo posto spetterebbe sicuramente alla Spice Girls Geri Halliwell che durante un un incontro ufficiale con il principe Carlo gli assestò una fugace ma decisa palpata al "reale fondoschiena". Lui, già sporco di rossetto per i baci delle ...

Spice Girls, Wannabe compie 25 anni: 10 cose da sapere sulla canzone. FOTO Sky Tg24 Wannabe: l’inno del girl power delle Spice Girls compie 25 anni La hit firmata dalle Spice Girls fu rilasciata l'8 Luglio 1996 e si consacrò subito a successo mondiale, grazie alla melodia, al testo e al gruppo: un mix di freschezza mai visto prima Un’intro ...

Spice Girls: un inedito per i 25 anni di Wannabe [ASCOLTA] Era l'8 luglio 1996 quando cinque ragazze inglesi che nessuno aveva mai visto prima invadevano il mondo della musica. Le Spice ...

