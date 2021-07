“Speravo de morì prima” | Spalletti l’ha detto in conferenza stampa | che bordata a Totti

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 8 luglio 2021) Nel corso delladi presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Lucianoha parlato della fiction “de” ispirata alla carriera di Francesco. Ecco quanto evidenziato: “? Sono felice di aver dato la possibilità di poter fare una fiction, ma avrebbe avuto argomenti pure per farla parlando solo di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo. Se me l’avessero, un paio di scene per far fare il pieno ce l’avevo. Non voglio sottrarmi a parlare ...