Spello, la città dei fiori diventa ancora più bella in estate: ecco il motivo (Di giovedì 8 luglio 2021) In Umbria a due passi da Foligno si trova uno dei Borghi più belli d’Italia: Spello. Noto anche come la città dei fiori, da maggio ad agosto è un tripudio di bellezza. Il motivo? Il festival della fioritura. Fondato dagli Umbri, Spello è un delizioso borgo posto tra Assisi e Foligno che merita di essere visitato. Per l’armonia delle sue costruzioni per l’atmosfera di grande pace e soprattutto per le infiorate. LEGGI ANCHE: — Castelluccio di Norcia, periodo della fioritura: quando andare Spello e la manifestazione ‘Finestre, Balconi e Vicoli ... Leggi su funweek (Di giovedì 8 luglio 2021) In Umbria a due passi da Foligno si trova uno dei Borghi più belli d’Italia:. Noto anche come ladei, da maggio ad agosto è un tripudio di bellezza. Il? Il festival dellatura. Fondato dagli Umbri,è un delizioso borgo posto tra Assisi e Foligno che merita di essere visitato. Per l’armonia delle sue costruzioni per l’atmosfera di grande pace e soprattutto per le infiorate. LEGGI ANCHE: — Castelluccio di Norcia, periodo dellatura: quando andaree la manifestazione ‘Finestre, Balconi e Vicoli ...

Advertising

sulsitodisimone : RT @castelliditalia: #Spello, città d'arte e città dei fiori, rinomato per le magnifiche infiorate, è un #borgo medievale, tra i #borghi pi… - Bruno_G79 : RT @castelliditalia: #Spello, città d'arte e città dei fiori, rinomato per le magnifiche infiorate, è un #borgo medievale, tra i #borghi pi… - fren74 : RT @castelliditalia: Spello, città d'arte e città dei fiori, rinomato per le magnifiche infiorate, è un #borgo medievale, tra i #borghi più… - castelliditalia : #Spello, città d'arte e città dei fiori, rinomato per le magnifiche infiorate, è un #borgo medievale, tra i #borghi… - NikalaiSavinien : RT @castelliditalia: Spello, città d'arte e città dei fiori, rinomato per le magnifiche infiorate, è un #borgo medievale, tra i #borghi più… -

Ultime Notizie dalla rete : Spello città Foligno, drammatico scontro tra auto e moto: muore 49enne di Montefalco Bassa incidenza positivi → Potrebbe anche interessarti Spello, torna alla città Porta di epoca romana: investiti 250mila euro

Sui vasetti della Nutella il vicolo fiorito di Spello ... riconosce il lavoro svolto dall'Amministrazione nell'identificare anche la vocazione floreale, riconosciuta anche formalmente nella comunicazione istituzionale con la dizione "Spello Città d'Arte e ...

Nutella, la magia del vicolo fiorito di Spello sui vasetti a edizione limitata PerugiaToday Bassa incidenza positivi → Potrebbe anche interessarti, torna allaPorta di epoca romana: investiti 250mila euro... riconosce il lavoro svolto dall'Amministrazione nell'identificare anche la vocazione floreale, riconosciuta anche formalmente nella comunicazione istituzionale con la dizione "d'Arte e ...