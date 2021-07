Sparata Bum Cosa significa la nuova fissazione di Trump

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 luglio 2021) L’ex presidente Donaldha trovato un nuovo argomento per aizzare la sua base e spostare l’intero Partito repubblicano verso posizioni più estreme rispetto al passato: una campagna per svelare il nome dell’agente che ha ucciso con un colpo di pistola Ashli Babbitt il 6 gennaio durante l’assalto al Congresso. Quel giorno la Babbitt era nella folla che aveva sopraffatto la polizia e aveva fatto irruzione dentro al Congresso per dare la caccia al vicepresidente Mike Pence e ai leader del Partito democratico. Babbitt era una seguace della setta di QAnon, che è convinta chesia un essere angelico in guerra con i demoni. Quando la folla si era divisa ...