Spalletti svela | Ho parlato con Insigne | cosa gli ha detto

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il neo allenatore del Napoli, Luciano, hadel capitano azzurroe dell'altro azzurro impegnato nell'Europeo con la nostra Nazionale. Di seguito le sue parole: "? Sarebbe meglio parlare prima con lui che con voi. Io dine parlo molto bene, penso di non turbarlo. Io conhoa telefono, gli ho fatto i complimenti dopo un gol fatto in Nazionale. Gli hoche a me piacerebbe fare questo percorso con lui al mio fianco. Nel calcio poi ci sono altre situazioni; quelle le andremo ad analizzare quando ...

