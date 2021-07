Spalletti su Insigne | “Mi farebbe piacere averlo al mio fianco Poi ci sono situazioni da analizzare al suo ritorno”

Advertising

sscalcionapoli1 : CdM – Insigne rientra nei progetti di Spalletti: il tecnico spingerà per il rinnovo - SSCNapoli_FL : ?? Luciano Spalletti: “Io con Insigne c’ho parlato per telefono, gli ho fatto i complimenti per un gol fatto in naz… - serieAnews_com : ?? #Napoli, la verità di #Spalletti su #Insigne: “Ci ho già parlato” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Malfitano: 'Spalletti? L'entusiasmo si porta con i risultati, rinnovo di Insigne? Tutto dipenderà dalle d… - SIMONE4ESPOSITO : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Malfitano: 'Spalletti? L'entusiasmo si porta con i risultati, rinnovo di Insigne? Tutto dipenderà dalle d… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Insigne

Lucianoha parlato in conferenza stampa di Lorenzo: le sue parole Lucianoha parlato in conferenza stampa del futuro di Lorenzo. Le sue parole. "Io dine parlo bene, penso di non turbarlo. Ci ho parlato per telefono, ...Commenta per primo È il giorno della presentazione ufficiale di Luciano. Il nuovo allenatore del Napoli parla in conferenza stampa rispondendo alle domande dei ...- 'Sarebbe meglio ...L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è stato presentato oggi in conferenza stampa. La conferenza è stata proposta in diretta da Radio Kiss Kiss ...Massimo Brambati ha parlato dell'approdo di Luciano Spalletti al Napoli: 'Spero non debba gestire un altro caso come Totti e Icardi'.