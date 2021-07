Spalletti su Insigne | “Gli ho detto che lo vorrei al mio fianco al Napoli”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il nuovo tecnico delLucianonella conferenza stampa di presentazione ha risposto ad una domanda suQuanto è centralenel suo progetto? Le è piaciuto agli Europei? Sarebbe meglio parlare prima con lui, però siccome ne parlo bene posso dire qualcosa che tanto non lo turberò. Con Lorenzo ho parlato a telefono per fargli i complimenti dopo un gol fatto in Nazionale, gli hoche mi farebbe piacere averlo al mioin questo percorso. Naturalmente ci sono altre questioni nel calcio e quelle le andremo ad analizzare insieme quando rientra. I complimenti ...

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma proprio sull'evento: Lucianoha preparato il ... contatti tra il Milan ed il procuratore di: la situazione Maksimovic vuole il Napoli, ...? L'entusiasmo si porta con i risultati, non c'è altra via. Per quanto un allenatore ... Rinnovo? Tutto dipenderà dalle due parti. Com'è la situazione adesso credo che non si ...Luciano Spalletti spingerà per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Lo stima, lo vuole al centro del suo progetto. A scriverlo oggi in edicola è il Corriere del Mezzogiorno: "Il capitano rientra nei suoi ...Luciano Spalletti parla in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Napoli parla di calciomercato e della questione Lorenzo Insigne.