Spazio_Napoli : Spalletti parla di Mertens: 'L'ho sentito il giorno dopo l'intervento' - gilnar76 : Spalletti parla di Mertens: 'L'ho sentito il giorno dopo l'intervento' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - GaPiccioni : RT @RobertoRenga: Spalletti arriva a Napoli e parla di Totti. Buona notizia: non è cambiato. - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, PRESENTAZIONE SPALLETTI IL MISTER PARLA CHIARO, ECCO IL VERO OBIETTIVO DEGLI AZZURRI. I TIFOSI IMPAZZISCONO… - claudioruss : RT @BrunoGalvan85: #Spalletti: 'Modulo 4-2-3-1 o cambio? Il 4-2-3-1 è la base, poi se si parla di calcio attuale le squadre più brave hanno… -

sul modulo, il mercato la Champions: tutte le dichiarazioni Luciano, in conferenza stampa con il Napoli: 'Il 4 - 3 - 3? Può essere, io ho parlato di 4 - 2 - 3 ... poi se sidi ...ha capito benissimo e subito dove si trova. E finalmente sidel suo Napoli, di tattica e di campo. E mi sembra di tornare a respirare dopo una lunga infinta apnea'. Anche Giovanni ...Napoli Spalletti: il tecnico toscano nella conferenza stampa di presentazione parla dei programmi della squadra e lancia messaggi d'amore alla città e ai tifosi ...Mister Spalletti: “L’Atalanta manda tanti uomini in pressione e ha poi meno metri di campo da recuperare” Come giocherà il Napoli di Luciano Spalletti, magari partendo dal 4-2-3-1 tanto caro a Gattuso ...