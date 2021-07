Spalletti | nuovo fratino con una frase ' motivazionale' per il Napoli

(Di giovedì 8 luglio 2021) A pochi minuti di distanza dalla presentazione di Mourinho alla Roma è la volta dell'incontro con la stampa di Luciano, neo tecnico azzurro. Come spesso è accudo in passato, le ...

è d'accordo con Mourinho, anche secondo lui non è corretto fare paragoni tra allenatori e ha voluto mostrare alla stampa il fratino che farà indossare ai suoi giocatori nel corso degli ...Ilallenatore del Napoli , Luciano, è stato presentato ufficialmente alla stampa e ai suoi nuovi tifosi a Castel Volturno. Tanti i temi toccati dal tecnico ex Inter e Roma che ha ...Luciano Spalletti è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa come nuovo allenatore del Napoli. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico azzurro, dalla squadra al mercato. Presenti nella sala ...Luciano Spalletti ha parlato oggi nella prima conferenza stampa da allenatore del Napoli, quella di presentazione in vista della nuova stagione. Il tecnico di Certaldo ha risposto alle domande dei cro ...