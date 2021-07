Spalletti: 'Mai tolto gli occhi di dosso. Qua calcio e miracoli sono la stessa cosa' (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano Spalletti, alla prima conferenza stampa da allenatore del napoli, si è presentato così: "Mi piace questa squadra, mi somiglia. Da quando sono allenatore non ho mai tolto gli occhi di dosso dal ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano, alla prima conferenza stampa da allenatore del napoli, si è presentato così: "Mi piace questa squadra, mi somiglia. Da quandoallenatore non ho maiglididal ...

Advertising

sscnapoli : ?? | @ADeLaurentiis “Spalletti è l’uomo giusto per il Napoli. Quando lo abbiamo affrontato in passato, non è mai sta… - annispino : RT @nonleggerlo: #Mourinho vs. #Inter (senza nominarla mai) e #Spalletti vs. #Totti, si riparte in scioltezza. ?????? - RonnyBandiera : @Specialcla Io non amo nessuno… Apprezzo solo come si sono comportati nel periodo che sono stati con noi… Quindi be… - amalajz4 : RT @nonleggerlo: #Mourinho vs. #Inter (senza nominarla mai) e #Spalletti vs. #Totti, si riparte in scioltezza. ?????? - Vittoriog82 : RT @nonleggerlo: #Mourinho vs. #Inter (senza nominarla mai) e #Spalletti vs. #Totti, si riparte in scioltezza. ?????? -