Spalletti in conferenza stampa: “Alleno la squadra di Maradona, che emozione. Ho parlato con Insigne. Voglio una squadra di scugnizzi” (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano Spalletti in conferenza stampa. Il nuovo tecnico del Napoli parla dal Konami Center di Castel Volturno. La presentazione ufficiale di Spalletti come allenatore del Napoli. Il tecnico comincia immediatamente con una domanda ai giornalisti: “Chi è il più cattivo di tutti?”. Tra le risate il tecnico dice anche che i giocatori “si ritroveranno a Castel Volturno per due o tre giorni, per vaccini, tamponi e tutte le pratiche anti Covid. Mentre quelli che sono impegnati con le Nazionali andranno in vacanza e ci raggiungeranno nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro”. Spalletti: “Napoli, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 luglio 2021) Lucianoin. Il nuovo tecnico del Napoli parla dal Konami Center di Castel Volturno. La presentazione ufficiale dicome allenatore del Napoli. Il tecnico comincia immediatamente con una domanda ai giornalisti: “Chi è il più cattivo di tutti?”. Tra le risate il tecnico dice anche che i giocatori “si ritroveranno a Castel Volturno per due o tre giorni, per vaccini, tamponi e tutte le pratiche anti Covid. Mentre quelli che sono impegnati con le Nazionali andranno in vacanza e ci raggiungeranno nella seconda parte del ritiro a Castel di Sangro”.: “Napoli, ...

