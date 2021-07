Spalletti | “I 7 degli Europei salteranno il ritiro di Dimaro per le vacanze”

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano Spaletti è stato presentato come nuovo allenatore del Napoli in conferenza stampa. Il tecnico ha preso subito la parola: “È un piacere ritrovarvi, qualcuno già lo conosco. Se mi permettete faccio io la prima domanda, chi è quello più cattivo fra di voi? Ve lo chiedo per avere una risposta attendibili. Ci raduniamo lunedì a Castel Volturno, restiamo qualche giorno per test e visite, tra tamponi e vaccini. I 7andranno in vacanza e verranno direttamente a Castel di Sangro, mentre Zielinski, Lobotka ed Elmas verranno a”. Mertens come sta? L’ho sentito prima e dopo l’intervento, vorrebbe passare a salutare tutti. ...