Spalletti: “Ho parlato con Insigne al telefono, gli ho detto che mi piacerebbe fare con lui questo percorso” (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti si è soffermato anche su Lorenzo Insigne. “Secondo me sarebbe meglio parlare prima con lui che con voi del vostro capitano, ma siccome di Insigne ne parlo bene penso di non turbarlo. Con Insigne ci ho parlato a telefono, gli ho detto che mi piacerebbe fare questo percorso con lui al mio fianco. Poi ci sono altre questioni e quelle le andremo ad analizzare insieme a lui quando ritorna. Bisogna ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Lucianosi è soffermato anche su Lorenzo. “Secondo me sarebbe meglio parlare prima con lui che con voi del vostro capitano, ma siccome dine parlo bene penso di non turbarlo. Conci ho, gli hoche micon lui al mio fianco. Poi ci sono altre questioni e quelle le andremo ad analizzare insieme a lui quando ritorna. Bisogna ...

