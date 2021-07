Spalletti ha cinque priorità per il Napoli del futuro: quali sono (Di giovedì 8 luglio 2021) Luciano Spalletti è arrivato ieri sera a Napoli ed oggi verrà ufficializzato al Konami Training Center di Castel Volturno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle cinque priorità del nuovo mister per il Napoli. La prima su tutte è il rinnovo di Lorenzo Insigne: Spalletti ha più volte espresso il gradimento per il giocatore ed ora è pronto a metterlo al centro del suo progetto tecnico a Napoli. Condizione necessaria: la firma sul contratto. Altro obiettivo principale è quello di rilanciare Meret: dopo il dualismo con Ospina che ha caratterizzato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 luglio 2021) Lucianoè arrivato ieri sera aed oggi verrà ufficializzato al Konami Training Center di Castel Volturno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulledel nuovo mister per il. La prima su tutte è il rinnovo di Lorenzo Insigne:ha più volte espresso il gradimento per il giocatore ed ora è pronto a metterlo al centro del suo progetto tecnico a. Condizione necessaria: la firma sul contratto. Altro obiettivo principale è quello di rilanciare Meret: dopo il dualismo con Ospina che ha caratterizzato ...

