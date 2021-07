Advertising

sportli26181512 : #Spalletti contro #Totti, che frecciate sulla serie tv in conferenza!: Il neo-tecnico del Napoli torna a pungere l'… - araujopampanin : Nelle ultime ore: -Mourinho smerda inter e Conte -Carnevali si inventa offerte estere per Loca -Spalletti nega comp… - GuilleTano5 : RT @Napoli_Report: Luciano #Spalletti: “Mi piacerebbe vedere una squadra sfacciata, di scugnizzi che credono nel proprio talento e che vada… - Frances75664175 : RT @Napoli_Report: Luciano #Spalletti: “Mi piacerebbe vedere una squadra sfacciata, di scugnizzi che credono nel proprio talento e che vada… - losapio93 : 'Tu se vuoi giocare con noi prendi e ti motivi. Calciatore forte, testa forte. Tu vieni e sei bello motivato, perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti contro

Totti -, le polemiche sulla fiction "Speravo de morì prima" . Questo il titolo scelto per raccontare alcuni retroscena della leggendaria vita calcistica (e non) di Francesco Totti. In ...Cosa chiede? Io non ho bisogno di nulla, mi sveglio la mattina, ho la mia ... di 'scugnizzi' che credano nel proprio talento e vadano a metterlo in praticaqualsiasi ...Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa da Castel Volturno, il tecnico con la sua vena comunicativa ha palesato la sua intenzione primaria. Luciano Spalletti ha parlato per la prima volta in ...Il nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è stato presentato oggi ... Dopo il malore accusato ieri in campo durante la partita di esordio della sua Danimarca contro la Finlandia a Euro 2020, ...