Spal, c’è l’accordo con Tacopina: il magnate americano a Ferrara dopo la trattativa saltata col Catania (Di giovedì 8 luglio 2021) Foto di Giorgio Benvenuti / Ansa Joe Tacopina e la Spal hanno raggiunto l’accordo: il magnate texano sarà il nuovo patron biancazzurro. Si attende la due diligence per agosto “La società S.P.A.L. srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà e il gruppo guidato dall’avvocato Joe Tacopina, è stato trovato un accordo che porterà alla sottoscrizione di contratto preliminare nei prossimi giorni. Al contratto preliminare, farà seguito un periodo di due diligence finalizzato al passaggio di quote entro la prima decade di agosto”. Questa la breve nota con cui la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Foto di Giorgio Benvenuti / Ansa Joee lahanno raggiunto: iltexano sarà il nuovo patron biancazzurro. Si attende la due diligence per agosto “La società S.P.A.L. srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà e il gruppo guidato dall’avvocato Joe, è stato trovato un accordo che porterà alla sottoscrizione di contratto preliminare nei prossimi giorni. Al contratto preliminare, farà seguito un periodo di due diligence finalizzato al passaggio di quote entro la prima decade di agosto”. Questa la breve nota con cui la ...

