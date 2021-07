“Sostituita” Belen Rodriguez | doccia fredda a pochissimo dal parto Uno spiacevole fuoriprogramma

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 luglio 2021)è ad un passo dal, infatti ormai è questione di giorni e poi verrà finalmente alla luce Luna Mari, la bimba concepita con l’hairstylist Antonino Spinalbese. La sorellina di Santiago sta dunque per nascere e in famiglia c’è davvero grande entusiasmo. Nella giornata del 7 luglio la modella argentina ha mostrato la culla nella quale dormirà la piccola e quindi in tanti si sono resi conto che quel gesto può significare solo una cosa: la gravidanza sta veramente volgendo al termine. Se dal lato personale le notizie buone non finiscono di arrivare, ne è spuntata un’altra in queste ore decisamente non bellissima. Riguarda ...