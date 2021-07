Sostegni bis, bonus vacanze prorogato fino a dicembre: 500 euro ma con il limite Isee. Come e quando richiederlo - GUIDA (Di giovedì 8 luglio 2021) L'estate sta arrivando e gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare la vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo e l'ormai prossima ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 luglio 2021) L'estate sta arrivando e gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare la vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo e l'ormai prossima ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni bis POS: IL CREDITO DI IMPOSTA DEL 30% Il decreto Sostegni - bis prevede un ulteriore credito imposta a favore delle imprese che sostengono canoni di locazioni. In particolar modo sono state individuate due fattispecie differenti: Imprese ...

Sostegni bis, bonus vacanze prorogato fino a dicembre: 500 euro ma con il limite Isee. Come e quando richiederlo - GUIDA A tal proposito, il Decreto Sostegni bis prevede un ampio comma dell'articolo 7 legato al turismo . In sostanza, ci saranno degli incentivi. Parte dei 40 milioni del decreto sono destinati propri ai ...

Sostegni bis automatici per 1,8 mln di partite Iva. Come e quando arrivano i pagamenti Gazzetta del Sud Soddisfazione per impegno del governo a rifinanziare ParchixClima Vuol dire che il nostro allarme era ben fondato. A questa punto attendiamo che con il "sostegni bis", in corso di esame a Montecitorio proprio in questi giorni e dove dovrebbe confluire il testo del ...

A hotel e ristoranti 4,9 mld di aiuti Dal 2020 ad oggi è il settore dei servizi di alloggio e di ristorazione ad aver ricevuto la cifra più elevata, 4,9 miliardi di euro, dei 20,8 miliardi di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzi ...

