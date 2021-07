Sorpresa Cashback | possibile ripescaggio per i 1 500€?

Leggi su consumatore

(Di giovedì 8 luglio 2021), attenzione alcolpo di scena per i 1.500 euro: ecco cosa potrebbe accadere nel gran finale Sei giorni per assorbire e calcolare le ultime operazioni, quattro per infliggere stangate e ridisegnare la classifica. Potrebbe essere questo lo schema del Ministero dell’Economia per quanto riguarda il, programma terminato lo scorso 30 giugno e L'articolo proviene da Consumatore.com.