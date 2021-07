“Sono uscite cose brutte e false”. Raffaella Carrà, cosa succede nel mondo dello spettacolo (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre a dolorosa sorpresa e grandissima nostalgia, l’inaspettata scomparsa di Raffaella Carrà (avvenuta lo scorso 5 luglio in una clinica della Capitale, per via di un tumore al polmone che aveva tenuto segreto) sta generando anche polemiche. Dopo quelle scaturite dalle dediche virtuali di Lorella Cuccarini e Barbara D’Urso, è emersa la rabbia di Angelo Perrone. Angelo Perrone è un famoso press agent, molto rinomato nel settore dello spettacolo nostrano, nonché affezionato amico di Raffaella Carrà. Quest’ultimo, durante un indignato sfogo avvenuto tramite LaPresse, ha accusato svariati ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 8 luglio 2021) Oltre a dolorosa sorpresa e grandissima nostalgia, l’inaspettata scomparsa di(avvenuta lo scorso 5 luglio in una clinica della Capitale, per via di un tumore al polmone che aveva tenuto segreto) sta generando anche polemiche. Dopo quelle scaturite dalle dediche virtuali di Lorella Cuccarini e Barbara D’Urso, è emersa la rabbia di Angelo Perrone. Angelo Perrone è un famoso press agent, molto rinomato nel settorenostrano, nonché affezionato amico di. Quest’ultimo, durante un indignato sfogo avvenuto tramite LaPresse, ha accusato svariati ...

Advertising

fattoquotidiano : Nella “culla del neo-rinascimento” – come l'ha definita Matteo Renzi – le due paladine per i diritti delle donne, N… - virginiaraggi : Ieri sono uscite le ultime persone rimaste all’interno del campo della Monachina e oggi sono iniziate le operazioni… - Bertolca10 : @Actually_Soccer Assurdo dire 'per caso'. Abbiamo battuto il Belgio. Sono stati tutti gol su azione. Come fai a dir… - peppesz : RT @VaneJuice: Le big 6 della Premier sono uscite dalla superlega in cambio di un europeo rubato - SirArthurConan0 : Comunque sono felicissima anche perché sto facendo abbastanza sacrifici per questa sessione e vedersi ripagare il t… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono uscite Belen Rodriguez mostra culla e corredino di Luna Marì I capi sono custoditi in una scatola con una grafica personalizzata nei toni pastello del rosa o ... Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno iniziato a centellinare le uscite sui social, ma questa ...

Thor: Love and Thunder, uno dei personaggi farà i conti con la morte di Thanos. Ecco chi Nelle ultime settimane sono uscite alcune immagini relative al film: la prima foto di Natalie Portman in costume da Mighty Thor e con lei anche due protagonisti del film come Chris Hemsworth e Chris ...

Tre nuove serie delle Poste Magistrali sono uscite il 22 giugno Daily Verona Network Libro Possibile: donne e migranti i temi della prima serata La riflessione sulle migrazioni di Erri De Luca, il grido d'allarme sulla violenza contro le donne di Rula Jebreal, la cultura e il mare per "esorcizzare le paure da cui stiamo uscendo" di Giuliano Sa ...

I capicustoditi in una scatola con una grafica personalizzata nei toni pastello del rosa o ... Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno iniziato a centellinare lesui social, ma questa ...Nelle ultime settimanealcune immagini relative al film: la prima foto di Natalie Portman in costume da Mighty Thor e con lei anche due protagonisti del film come Chris Hemsworth e Chris ...La riflessione sulle migrazioni di Erri De Luca, il grido d'allarme sulla violenza contro le donne di Rula Jebreal, la cultura e il mare per "esorcizzare le paure da cui stiamo uscendo" di Giuliano Sa ...