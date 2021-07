Sky Sport, addio al grande giornalista: l’annuncio in diretta tv (Di giovedì 8 luglio 2021) Ecco chi ha deciso di andarsene dopo tanto tempo. I tifosi, da parte sua, non se lo sarebbero di certo aspettato. In questi giorni il mondo dello Sport è sicuramente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 8 luglio 2021) Ecco chi ha deciso di andarsene dopo tanto tempo. I tifosi, da parte sua, non se lo sarebbero di certo aspettato. In questi giorni il mondo delloè sicuramente… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

leleadani : Dopo l’ultima telecronaca su Sky Sport… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI IN SEMIFINALE BATTUTO AUGER-ALIASSIME IN 4 SET (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) ??… - SkySport : ? BONUCCI SCAMBIATO PER UN INVASORE ?? Bloccato da una steward: poi si chiarisce tutto ?? Il siparietto ?… - pantycat : RT @leleadani: Dopo l’ultima telecronaca su Sky Sport… - brix034 : RT @leleadani: Dopo l’ultima telecronaca su Sky Sport… -